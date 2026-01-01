Unsere Heimat - Vereinsleben im Portrait
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Unsere Heimat - Vereinsleben im Portrait
Österreichs Vereine - sie sind fester Bestandteil unserer Kultur, Gesellschaft und Identität. Diese Portraits widmen sich den Menschen, die diese Vereine zum Leben erwecken. Sie zeigen ihre Geschichten, die großen Herausforderungen und die unbändige Motivation von Millionen Vereinsmitgliedern, gemeinsam etwas zu erreichen und zu bewegen. Eine Liebeserklärung an die Vielfalt unserer Vereine und an das Ehrenamt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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