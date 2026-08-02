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Unsere Heimat - Vereinsleben im Portrait

Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 02.08.2026
Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten

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Unsere Heimat - Vereinsleben im Portrait

Folge 5: Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten

8 Min.Folge vom 02.08.2026

Österreichs Vereine – sie sind fester Bestandteil unserer Kultur, Gesellschaft und Identität. Diese Portraits widmen sich den Menschen, die diese Vereine zum Leben erwecken. Sie zeigen ihre Geschichten, die großen Herausforderungen und die unbändige Motivation von Millionen Vereinsmitgliedern, gemeinsam etwas zu erreichen und zu bewegen. So wie die Mitglieder der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten.

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