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Unsere Hundeschule

Episode 4

sixxStaffel 1Folge 4vom 17.05.2026
Episode 4

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Unsere Hundeschule

Folge 4: Episode 4

46 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Cockapoo Maggie hat eine Abneigung gegen den Schäferhund Cody. Besitzer John und Diane hoffen, dass die Ausbilder Maggies zickiges Verhalten ändern können. Zudem wenden sich Laura und Dave an die Hundeschule, da ihr Collie Marvin sie regelmäßig beißt. Sie befürchten, dass ihr Haustier auf andere Menschen losgeht und dann eingeschläfert werden muss. Hundetrainerin Jo widmet sich Marvin und versucht zunächst, sein Vertrauen zu gewinnen.

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