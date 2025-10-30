Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Der Großvater

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 129vom 30.10.2025
Der Großvater

Unsere kleine Farm

Folge 129: Der Großvater

44 Min.Folge vom 30.10.2025

Carolines Eltern wollen zur Geburt des Urenkels anreisen. Carolines Freude währt nur kurz, denn ihre Mutter stirbt auf der Reise nach Walnut Grove. Traurig zieht sich Mr. Holbrook, der Großvater, ins Haus zurück; nichts kann ihn aufheitern. Endlich schließt er sich dem Familienleben wieder an. Er erzählt wunderbare Geschichten und beginnt sogar, seine Memoiren aufzuschreiben. Er bietet sein Manuskript einem Verlag an - und erhält tatsächlich eine positive Antwort.

SAT.1 GOLD
