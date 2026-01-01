Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 21
Folge 21: Der verlorene Sohn

47 Min.

Nach jahrelanger Abwesenheit kehrt Granville, der Sohn von Mrs. Whipple, wieder zu seiner Mutter zurück. Eine Kriegsverletzung, die er sich als Soldat im Bürgerkrieg zugezogen hatte, machte ihn von Morphium abhängig. Granville hofft, in seiner Heimat Musikunterricht geben zu können. Er will seine schreckliche Vergangenheit verarbeiten. Das geht zunächst überraschend gut, doch dann werden wieder Erinnerungen wach ...

