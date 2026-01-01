Unsere kleine Farm
Folge 21: Klassensprecherwahl
47 Min.
Klassensprecherwahl in der Schule von Walnut Grove. Drei Schüler stehen für das Amt zur Wahl: Mary Ingalls tritt gegen Nellie Oleson und den etwas langsamen Jungen Elmer Dobkins an. Dass zwei Mädchen als Kandidatinnen aufgestellt wurden, können die Jungs nicht auf sich sitzen lassen: Sie wollen beweisen, dass selbst der "Klassentrottel" ein Mädchen besiegen kann. Aber so einfach, wie sich die Jungs das gedacht haben, ist die Sache dann doch nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH