Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Goldsucher unterwegs (1)

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 22
Goldsucher unterwegs (1)

Goldsucher unterwegs (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 22: Goldsucher unterwegs (1)

48 Min.

Die wirtschaftliche Depression macht der Familie Ingalls zu schaffen. Als es auch noch zu mehreren Missernten kommt, müssen Charles und seine Familie Walnut Grove verlassen. Sie beschließen, ihr Glück in den Lagern der Goldwäscher zu versuchen. Gemeinsam mit den Edwards packen sie ihre Sachen zusammen und ziehen in die raue und nicht ungefährliche Umgebung der Menschen, die nur eines interessiert: Gold, Gold, Gold. Schnell zweifeln sie an dem gefassten Entschluss ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen