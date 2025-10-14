Die Reise nach Walnut Grove (1)Jetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 105: Die Reise nach Walnut Grove (1)
42 Min.Folge vom 14.10.2025
Der unsympathische und geizige Mr. Standish hat die Blindenschule gekauft - und deshalb suchen Adam und Mary einen neuen Ort für ihre blinden Schüler. In Walnut Grove finden sie das ideale Gebäude, das allerdings vorher gründlich renoviert werden muss. Alle Einwohner von Walnut Grove helfen mit oder spenden Geld und Lebensmittel. Sehr zum Ärger von Mr. Standish ist es schließlich so weit: Unter Führung von Charles und Joe tritt die kleine Gruppe die Reise nach Walnut Grove an.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MGM International Television Distribution