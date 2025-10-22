Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Die Reise ans Meer

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 118vom 22.10.2025
Die Reise ans Meer

Die Reise ans MeerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 118: Die Reise ans Meer

47 Min.Folge vom 22.10.2025

Nach der Untersuchung des 13-jährigen Dylan Whitaker bestätigt der Arzt, dass der Junge nur noch wenige Monate zu leben hat. Daraufhin verkündet Dylan seinen letzten Wunsch: Er möchte einmal das Meer sehen, bevor er sterben muss. Albert und Laura wissen, dass Dylan die Reise nicht alleine durchstehen wird - und deshalb laufen sie mit ihm weg. Charles, der ihnen gefolgt war, um sie aufzuhalten, schließt sich schließlich der Karawane an. Unterwegs bekommen sie überraschend Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen