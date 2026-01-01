Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein kleines bisschen Liebe

Folge 21: Ein kleines bisschen Liebe

47 Min.Ab 6

Charles Ingalls ist bei dem wohlhabenden Pferdezüchter Brett Harper zu Gast, mit dem er im Auftrag eines Freundes ein Geschäft abschließen soll. Dabei stellt sich Harper als ziemlich liebloser Vater und Ehemann heraus, der außerdem dem Alkohol verfallen ist. Charles gerät in einen schweren Gewissenskonflikt, als sich Harpers Frau und die Kinder immer mehr ihm zuwenden. Charles versucht, die familiäre Situation der Harpers durch ein klärendes Wort zu entspannen.

