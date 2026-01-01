Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Die Seuche

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 22
Die Seuche

Die SeucheJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 22: Die Seuche

46 Min.Ab 6

Schwere Zeiten für die Menschen in Walnut Grove: Eine Anthraxepidemie sucht den Ort heim, und die Krankheit verläuft in den meisten Fällen tödlich. Allmählich werden die Medikamente knapp, und schließlich sind auch Mitglieder der Familie Ingalls von der heimtückischen Seuche betroffen. Jonathan Garvey und Charles Ingalls machen sich verzweifelt auf einen weiten Weg, um die notwendige Medizin zu besorgen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen