Unsere kleine Farm
Folge 22: Die Seuche
46 Min.Ab 6
Schwere Zeiten für die Menschen in Walnut Grove: Eine Anthraxepidemie sucht den Ort heim, und die Krankheit verläuft in den meisten Fällen tödlich. Allmählich werden die Medikamente knapp, und schließlich sind auch Mitglieder der Familie Ingalls von der heimtückischen Seuche betroffen. Jonathan Garvey und Charles Ingalls machen sich verzweifelt auf einen weiten Weg, um die notwendige Medizin zu besorgen ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH