Unsere kleine Farm
Folge 128: Der Wunderheiler
47 Min.Folge vom 29.10.2025
Pastor Danforth behauptet von sich, besondere Kräfte zu haben. Als der Scharlatan nach Walnut Grove kommt, bringt er mit seiner obskuren Heilslehre die Bürger der Stadt dazu, sich von Pastor Alden und dessen Gottesdienst abzuwenden. Doch dann werden durch den plötzlichen Tod eines Jungen aus der Gemeinde einige Bürger aufgerüttelt. Charles Ingalls nimmt den Vorfall zum Anlass, den Hintergrund des Hypnotiseurs und Wunderheilers genauer unter die Lupe zu nehmen.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MGM International Television Distribution