Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Das verdorbene Klassentreffen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 133vom 03.11.2025
Das verdorbene Klassentreffen

Das verdorbene KlassentreffenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 133: Das verdorbene Klassentreffen

47 Min.Folge vom 03.11.2025

Charles und Caroline fahren nach Milwaukee zum Klassentreffen ihres Highschool-Jahrgangs. Das Fest wird durch Dillon Hyde etwas getrübt, der in der Zwischenzeit sehr erfolgreich, schwerreich - und ein Angeber geworden ist. Charles und Caroline fühlen sich wie zwei arme Verwandte zu Besuch. Hinzu kommt noch, dass sich Hyde immer noch stark zu Caroline hingezogen fühlt. Charles bemüht sich, seine Eifersucht und seinen Ärger zu zügeln - vergeblich ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen