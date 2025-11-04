Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Freundschaft ohne Worte

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 135vom 04.11.2025
Freundschaft ohne Worte

Freundschaft ohne WorteJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 135: Freundschaft ohne Worte

47 Min.Folge vom 04.11.2025

Laura Ingalls müht sich sehr, dem gehörlosen Jungen Daniel Page die Gebärdensprache beizubringen. Begeistert registriert sie dessen Fleiß und rasche Fortschritte. Doch dann gesteht Daniel seiner hübschen Lehrerin, dass er sich in sie verliebt hat. Schließlich muss Laura ihm erklären, dass sie ihm nie mehr als eine gute Freundin und Lehrerin sein kann. Das verletzt Daniel tief - er will sich von nun an unter keinen Umständen weiter von Laura unterrichten lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 2 Staffeln und Folgen