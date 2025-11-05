Unsere kleine Farm
Folge 138: Almanzos Bruder
44 Min.Folge vom 05.11.2025
Charles Ingalls passt es überhaupt nicht, dass seine Tochter Laura ganz ungeniert von Almanzo Wilder schwärmt. Er versucht, ihr Almanzos kleineren und temperamentvollen Bruder, den sechzehnjährigen Perley, schmackhaft zu machen. Doch Perley hat nur Pferdewetten im Kopf. Als er in seinem Eifer das Pferd seines Bruders beim Training zu sehr anstrengt, verletzt es sich am Bein. Daraufhin kommt es zu einer schlagkräftigen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern ...
