Unsere kleine Farm
Folge 170: Der große Gambini
44 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Der alternde Zirkusakrobat Rudolpho Gambini versucht mit allen Mitteln, sich und anderen zu beweisen, dass er immer noch unschlagbar ist. Er ist sich nicht bewusst, dass er damit aber nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet. Zum Beispiel die Kinder von Walnut Grove, die die waghalsigen Kunststückchen ihres Idols nachzumachen versuchen. Alle Bitten seiner Frau Anna Rosa und seines Sohnes Marco bleiben ungehört - mit schrecklichen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution