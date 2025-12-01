Unsere kleine Farm
Folge 173: Aus Liebe zu Nancy
49 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Elmer Miles ist ein neuer Schüler in Walnut Grove, und weil Elmer ziemlich dick ist, wird er von den anderen Kindern ständig gehänselt. Zwar ist Elmer sehr sensibel, doch er lacht mit, wenn die anderen Witze über ihn reißen. Als Elmer sich in die gehässige Nancy Oleson verknallt, wird seine Situation noch schlimmer: Sein Schwarm macht den verliebten Toren zu ihrem Sklaven - und Schläger. Unter Nancys Einfluss ist der Junge nicht mehr in der Lage, seine Gefühle zu kontrollieren.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution