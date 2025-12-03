Unsere kleine Farm
Folge 177: Lauras Obstgarten
47 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Lauras neuer Obstgarten wird von der anhaltenden Dürreperiode stark in Mitleidenschaft gezogen. Verbissen kämpft sie um den Garten - und gefährdet dabei durch die schwere Arbeit die Gesundheit und das Leben ihres ungeborenen Kindes. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Vater Charles und ihr Mann Almanzo geschäftlich unterwegs sind und sie nicht unterstützen können. Laura, die sich nach besten Kräften bemüht, die Farm allein zu führen, muss eine wichtige Erfahrung machen.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution