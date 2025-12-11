Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Bürgermeisterwahl

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 189 vom 11.12.2025
Folge 189: Bürgermeisterwahl

47 Min. Folge vom 11.12.2025

Mrs. Oleson findet eine alte Stadtobligation. Sofort schmiedet sie Pläne, um Walnut Grove unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie bedrängt ihren Mann Nels, sich um das Amt des Bürgermeisters zu bemühen. Der alte Farmer Lem McCary befürchtet eine tyrannische Herrschaft der Olesons und macht der ehrgeizigen Frau einen Strich durch die Rechnung: Er überredet Almanzo Wilder, sich ebenfalls zur Wahl zu stellen und gegen Nels Oleson anzutreten.

SAT.1 GOLD
