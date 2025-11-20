Unsere kleine Welt - Das "verruckte" DorfJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Welt – Das „verruckte“ Dorf
Folge 1: Unsere kleine Welt - Das "verruckte" Dorf
Im oberen Weinviertel im Dorf Herrnbaumgarten wird seit 25 Jahren mit viel Witz und Kreativität die Normalität abgeschafft: Erfinder Fritz Gall zeigt uns seinen legendären Sockengarten, in dem er den Einzelsocken gedenkt, die immer in der Waschmaschine verloren gehen. Seine Frau Betti Gall zeigt uns im "Nonseum" Erfindungen, die niemand braucht - vom Suppenteller mit Abfluss bis zum Bergaufkeilschuh. Unter der Erde hat Winzer Friedl Umschaid einen kilometerlangen Weinkeller gebaut, in dem er vor über 35 Jahren die Überreste eines echten Doppeladlers gefunden hat. Der ORF hat damals sogar in "Treffpunkt Kultur" darüber berichtet! Retro-Queen Gerda Mikulitsch betreibt in Herrnbaumgarten Europas einziges Küchenmuseum und Bürgermeister Christian Frank waren zweisprachige Ortstafeln schon immer zu wenig: Seitdem gibt's ihn Herrnbaumgarten zehnsprachige Ortstafeln! Eine unterhaltsame Reise in die Welt der kreativen Erfindungen, die uns zeigt, wieviel Freude und Kraft im Gemeinsamen steckt. Bildquelle: ORF/Familie Rockt Media
