Verschmust und verspielt: Kangal Trevor sucht ein schönes ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 12: Verschmust und verspielt: Kangal Trevor sucht ein schönes Zuhause
2 Min.Folge vom 08.06.2023
Der 2-jährige Kangal Trevor sucht ein schönes Zuhause. Er ist eine Schmusebacke, spielt gerne und hat auch den typischen Beschützerinstinkt eines Kangals. Er braucht ein großes Grundstück zum Herumtollen und Bewachen. Er verträgt sich mit viel Zeit und Geduld auch mit andern Hunden und Kinder sollten mindestens 15 Jahre alt sein. Kontakt: Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen & Umgebung e.V., Tel.: 02546/7060
