Unsere Tierheimtiere des Monats

Verschmustes Katzen-Duo: Wilma und Fred

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 24vom 07.09.2023
2 Min.Folge vom 07.09.2023

Die Europäisch-Kurzhaar-Katzen Wilma und Fred sind Geschwister und auf der Suche nach einem Zuhause. Sie sind sehr anhänglich und verspielt und geeignet für einen etwas ruhigeren Haushalt mit größeren Kindern. Fred hat Diabetes und bekommt deshalb Diabetesfutter und zweimal täglich eine Insulinspritze. Kontakt: Tierheim Dachau, Tel.: 08131/53610

