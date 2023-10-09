Viele Streicheleinheiten und genug Auslauf für Herdenschutz-Mischling BaileyJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 25: Viele Streicheleinheiten und genug Auslauf für Herdenschutz-Mischling Bailey
2 Min.Folge vom 09.10.2023
Herdenschutz-Mischling Bailey ist sehr menschenbezogen und fordert gerne ihre Streicheleinheiten ein. Sie kommt mit anderen Hunden klar, Kinder und Katzen sind unbekannt. Am besten wären für sie aktive und standfeste Besitzer, die ein Haus mit Garten besitzen oder ihr die entsprechende Auslastung geben können. Kontakt: Anka’s Gadenhof e.V., Tel.: 0170 / 469 33 61
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD