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Unsere Wiener Staatsoper
Folge 1: Unsere Wiener Staatsoper
26 Min.Folge vom 08.03.2026
Die Wiener Staatsoper, eines der bedeutendsten österreichischen Nationalsymbole, wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg vor 71 Jahren wiederaufgebaut. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wie Waldemar Kmentt, Sena Jurinac, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig und Karl Löbl erinnern an den Neuanfang. Die Dokumentation beleuchtet zudem das Gerücht einer Verwechslung mit dem Westbahnhof und die damaligen Pläne, die Ruine zugunsten eines Neubaus abzutragen. Bildquelle: APA-Images / APA / PFARRHOFER H.// ORF/Otto Schwarz
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