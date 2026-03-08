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Unsere Wiener Staatsoper

Unsere Wiener Staatsoper

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.03.2026
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Unsere Wiener Staatsoper

Folge 1: Unsere Wiener Staatsoper

26 Min.Folge vom 08.03.2026

Die Wiener Staatsoper, eines der bedeutendsten österreichischen Nationalsymbole, wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg vor 71 Jahren wiederaufgebaut. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wie Waldemar Kmentt, Sena Jurinac, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig und Karl Löbl erinnern an den Neuanfang. Die Dokumentation beleuchtet zudem das Gerücht einer Verwechslung mit dem Westbahnhof und die damaligen Pläne, die Ruine zugunsten eines Neubaus abzutragen. Bildquelle: APA-Images / APA / PFARRHOFER H.// ORF/Otto Schwarz

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