Unterwegs beim Nachbarn: Flussreise an die Adria - Auf den Wellen des TagliamentoJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 18: Unterwegs beim Nachbarn: Flussreise an die Adria - Auf den Wellen des Tagliamento
26 Min.Folge vom 24.05.2025
Der Tagliamento ist ein Fluss wie kein anderer. In den Bergen und Tälern seines Gewässersystems erklingen noch immer die Rufe seltener und ikonischer Tiere. Hier sind der Wolf, der Luchs und der Schakal nicht nur die die Protagonisten uralter Geschichten, sondern auch eine lebendige Präsenz. Das sehr große und einzigartige Flussbett des Tagliamento besteht aus einer Vielzahl von verschlungenen Kanälen; sein kristallklares Wasser, in dem es vor Leben nur so wimmelt, und das Fehlen künstlicher Dämme machen den Tagliamento zum letzten Wildfluss Europas. Bildquelle: ORF/Ranfilm
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unterwegs beim Nachbarn
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0