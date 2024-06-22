Unterwegs beim Nachbarn: Wiener KulturmelangeJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 7: Unterwegs beim Nachbarn: Wiener Kulturmelange
25 Min.Folge vom 22.06.2024
Wien ist bekannt für Theater, Musik, Museen und generell für viel Kunst. Kein Wunder also, dass in Wien die unterschiedlichsten Kulturschaffenden leben und arbeiten oder ursprünglich aus einer der lebenswertesten Städte der Welt kommen. In der Doku wird eine Melange von vier Protagonist:innen betrachtet, die mit Wien stark verbunden sind - aber sich immer wieder auch fragen, wo Ihr Platz ist, wo sie herkommen und wohin sie gehen. Der gemeinsame Nenner ist Ihre Arbeit im Kulturbereich.
