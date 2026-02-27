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Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Schloss Esterházy - Juwel am Neusiedler See

ORF2Staffel 1Folge 31vom 27.02.2026
Unterwegs beim Nachbarn: Schloss Esterházy - Juwel am Neusiedler See

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Folge 31: Unterwegs beim Nachbarn: Schloss Esterházy - Juwel am Neusiedler See

25 Min.Folge vom 27.02.2026

In Fertöd, auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees, verbirgt sich ein echtes Barock-Juwel: das Schloss Esterházy. Fürst Nikolaus Esterházy I. schuf sich hier im 18. Jahrhundert eine Residenz, die den kaiserlichen Höfen Europas ebenbürtig war. „Was der Kaiser kann, kann ich auch“- war sein Motto. Bei dem prachtliebenden Fürsten war Maria Theresia zu Gast, Joseph Haydn hat hier die Hälfte seiner aktiven Zeit verbracht und komponierte die meisten seiner Werke. Während der Weltkriege und vor allem in der kommunistischen Ära verfiel das Schloss immer mehr. Dass man heute das Schloss in seiner fast ursprünglichen Pracht wieder besuchen kann, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Restaurierungsarbeiten. Die TV-Dokumentation des ORF Burgenland gibt einen Einblick in das „ungarische Versailles“ und lädt zu einer historischen, kulinarischen und musikalischen Zeitreise ein. Bildquelle: ORF/ORF-Burgenland

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