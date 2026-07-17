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Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Alles bewegt sich - Mobilität in Wien

ORF2Staffel 1Folge 34vom 17.07.2026
Unterwegs beim Nachbarn: Alles bewegt sich - Mobilität in Wien

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Unterwegs beim Nachbarn

Folge 34: Unterwegs beim Nachbarn: Alles bewegt sich - Mobilität in Wien

25 Min.Folge vom 17.07.2026

Moderne Verkehrskonzepte prägen heute das Stadtbild Wiens – doch viele Ideen sind überraschend alt. Der Film aus dem ORF Landesstudio Wien zeigt, wie bereits vor mehr als 130 Jahren visionäre Pläne für Radwege, öffentlichen Verkehr und Stadtentwicklung entstanden. Spannende Geschichten und launige Anekdoten machen die technische und bauliche Entwicklung der Hauptstadt lebendig. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien/

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