Unterwegs beim Nachbarn: Alles bewegt sich - Mobilität in WienJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 34: Unterwegs beim Nachbarn: Alles bewegt sich - Mobilität in Wien
25 Min.Folge vom 17.07.2026
Moderne Verkehrskonzepte prägen heute das Stadtbild Wiens – doch viele Ideen sind überraschend alt. Der Film aus dem ORF Landesstudio Wien zeigt, wie bereits vor mehr als 130 Jahren visionäre Pläne für Radwege, öffentlichen Verkehr und Stadtentwicklung entstanden. Spannende Geschichten und launige Anekdoten machen die technische und bauliche Entwicklung der Hauptstadt lebendig. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien/
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