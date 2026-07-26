Unterwegs beim Nachbarn: Lindau - Bezaubernde Bodensee-InselJetzt kostenlos streamen
Unterwegs beim Nachbarn
Folge 35: Unterwegs beim Nachbarn: Lindau - Bezaubernde Bodensee-Insel
25 Min.Folge vom 26.07.2026
Malerische Gassen, historische Plätze und der berühmte Hafen mit dem bayrischen Löwen prägen das Bild der Inselstadt Lindau am Bodensee. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg erzählt, wie sich die im 9. Jahrhundert gegründete Stadt dank ihrer günstigen Lage zu einem bedeutenden Handelszentrum entwickelte und heute mit ihrer denkmalgeschützten Altstadt Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht. Bildquelle: Landesstudio Vorarlberg/ORF
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