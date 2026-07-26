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Unterwegs beim Nachbarn

Unterwegs beim Nachbarn: Lindau - Bezaubernde Bodensee-Insel

ORF2Staffel 1Folge 35vom 26.07.2026
Unterwegs beim Nachbarn: Lindau - Bezaubernde Bodensee-Insel

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Unterwegs beim Nachbarn

Folge 35: Unterwegs beim Nachbarn: Lindau - Bezaubernde Bodensee-Insel

25 Min.Folge vom 26.07.2026

Malerische Gassen, historische Plätze und der berühmte Hafen mit dem bayrischen Löwen prägen das Bild der Inselstadt Lindau am Bodensee. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg erzählt, wie sich die im 9. Jahrhundert gegründete Stadt dank ihrer günstigen Lage zu einem bedeutenden Handelszentrum entwickelte und heute mit ihrer denkmalgeschützten Altstadt Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht. Bildquelle: Landesstudio Vorarlberg/ORF

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