Unterwegs in Österreich - Die Südautobahn (3/3)Jetzt kostenlos streamen
Unterwegs in Österreich
Folge 4: Unterwegs in Österreich - Die Südautobahn (3/3)
Österreichs längste Autobahn ist fahrerisch am anspruchsvollsten und verläuft entlang einem bestechenden Ambiente - die Südautobahn, der wir von Kärnten bis nach Wien folgen: von der Seenplatte um Villach durch die grüne Steiermark, den Pack-Abschnitt, vorbei an der Kaiserstadt Baden bis nach Wien-Meidling. Die bereits während des Nationalsozialismus geplante Strecke wurde ab den sechziger Jahren gebaut und ist nach wie vor die wichtigste Verbindung aus dem Osten Österreichs nach Italien und in die südlichen Bundesländer. Die knapp 400 Kilometer zeigen sich aus der Vogelperspektive als Reise von den Kärntner Alpen bis ins Voralpenland und den Ballungsraum Wien. Der Film begleitet Reisende und lässt die Menschen dieser Strecke zu Wort kommen. Regie: Wolfgang Niedermair
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