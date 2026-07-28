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Unterwegs in Österreich

Unterwegs in Österreich - Die Südautobahn (3/3)

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 28.07.2026
Unterwegs in Österreich - Die Südautobahn (3/3)

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Unterwegs in Österreich

Folge 4: Unterwegs in Österreich - Die Südautobahn (3/3)

43 Min.Folge vom 28.07.2026

Österreichs längste Autobahn ist fahrerisch am anspruchsvollsten und verläuft entlang einem bestechenden Ambiente - die Südautobahn, der wir von Kärnten bis nach Wien folgen: von der Seenplatte um Villach durch die grüne Steiermark, den Pack-Abschnitt, vorbei an der Kaiserstadt Baden bis nach Wien-Meidling. Die bereits während des Nationalsozialismus geplante Strecke wurde ab den sechziger Jahren gebaut und ist nach wie vor die wichtigste Verbindung aus dem Osten Österreichs nach Italien und in die südlichen Bundesländer. Die knapp 400 Kilometer zeigen sich aus der Vogelperspektive als Reise von den Kärntner Alpen bis ins Voralpenland und den Ballungsraum Wien. Der Film begleitet Reisende und lässt die Menschen dieser Strecke zu Wort kommen. Regie: Wolfgang Niedermair

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