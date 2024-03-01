Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 21
23 Min.

Auf Titiwu wetteifern die Tiere darum, das prächtigste Gemüse zu züchten. Natürlich wird gemogelt, wo es nur geht. Urmel begießt eine Rübe mit Tibatong'schem Wuchsmittel. Der Erfolg gibt ihm recht - die Rübe wächst mächtig. Leider trinkt auch Wutz von Urmels Superdünger - und ist bald auf dem besten Weg, alle Wachstumsrekorde zu brechen. Nach allerlei Wachsen und Schrumpfen ist zum Schluss alles wieder beim Alten!

