Urmel
Folge 23: Die Entführung
23 Min.
Urmel möchte zu gerne ein heldenhafter Rächer sein, genau wie seine Vorbilder aus seinen Comics. Nur leider gibt es auf Titiwu keine geeigneten Verbrecher, mit denen sich ein Rächer von Format anlegen könnte - oder doch? Zwengelmann und Solmeyer hören von Urmels Wünschen und beschließen, endlich einmal ganz offen zu zeigen, was sie sind: gemeine Bösewichte! Sie entführen Wutz nach Winkelberg - als Köder für den Rächer von Titiwu. Und der lässt sich nicht lange bitten.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR