Staffel 1Folge 24
Folge 24: Auf hoher See

24 Min.

Urmel, Wawa, Ping und Schusch wollen ein Piraten-Abenteuer erleben und stechen mit einem selbstgebauten Floß in See. Schon bald treiben die "Piraten" orientierungslos auf dem Meer und müssen mit Hunger, Durst und seltsamen Meeresungeheuern fertig werden. Schließlich löst sich auch das Floß in seine Bestandteile auf, und die Piraten stranden als Schiffbrüchige auf einer unbekannten Insel.

