Urteil – Lebenslänglich
Folge 1: Von Tag zu Tag
48 Min.Folge vom 14.11.2017Ab 12
Die erste Folge der zweiteiligen Dokumentarreihe, befasst sich damit, wie es ist, eine langjährige Haftstrafe in Großbritannien zu verbüßen - vom Zeitpunkt der Verurteilung bis zur Freilassung. Gefilmt wurde in einem Zeitraum von über einem Jahr in mit unbeschränktem Zugang in Gefängnissen wie dem HMP Shotts, Schottlands einzigem Gefängnis, das ausschließlich für Straftäter bestimmt ist, die extrem lange oder gar lebenslange Freiheitsstrafen verbüßen müssen.
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 ZDF Enterprises