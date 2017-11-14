Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urteil – Lebenslänglich

Von Tag zu Tag

Doku überStaffel 1Folge 1vom 14.11.2017
Von Tag zu Tag

Urteil – Lebenslänglich

Folge 1: Von Tag zu Tag

48 Min.Folge vom 14.11.2017Ab 12

Die erste Folge der zweiteiligen Dokumentarreihe, befasst sich damit, wie es ist, eine langjährige Haftstrafe in Großbritannien zu verbüßen - vom Zeitpunkt der Verurteilung bis zur Freilassung. Gefilmt wurde in einem Zeitraum von über einem Jahr in mit unbeschränktem Zugang in Gefängnissen wie dem HMP Shotts, Schottlands einzigem Gefängnis, das ausschließlich für Straftäter bestimmt ist, die extrem lange oder gar lebenslange Freiheitsstrafen verbüßen müssen.

