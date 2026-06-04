USA Top Secret: Das geheime WeltraumprogrammJetzt kostenlos streamen
USA Top Secret
Folge vom 04.06.2026: USA Top Secret: Das geheime Weltraumprogramm
41 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Das Raumfahrtprogramm der NASA hat Menschen auf den Mond, einen Rover auf den Mars und Sonden in die Tiefen des Alls geschickt, die faszinierende Aufnahmen ferner Planeten zurückfunken. Doch neben diesen wissenschaftlichen Meilensteinen gibt es noch eine zweite Space-Agenda, die von der US-Regierung gern totgeschwiegen wird. Nach und nach kommen militärische Missionen ans Licht, die - vom Kalten Krieg bis heute - eine bemerkenswert andere Weltraumgeschichte erzählen.
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Genre:Geschichte, Dokumentation, Amerikanische Geschichte, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: welt