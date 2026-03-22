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USA Top Secret

USA Top Secret: Operation Gehirnwäsche

WELTStaffel 4Folge 6vom 22.03.2026
USA Top Secret: Operation Gehirnwäsche

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Folge 6: USA Top Secret: Operation Gehirnwäsche

41 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Geheime Programme zur Gedankenkontrolle - seit Jahrzehnten ein Thema, das Verschwörungstheorien und Spekulationen befeuert. Diese Dokumentation geht der Frage nach, welche Rolle Regierungen und große Konzerne spielen, wenn es um das Thema Bewusstseinskontrolle geht. Wird an mächtigen Techniken geforscht, die unbemerkt und zielgerichtet unser Leben beeinflussen? Und wenn ja: wie können wir uns davor schützen?

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