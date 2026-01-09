Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 09.01.2026
25 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Verschiedene Kliniken werden zum Schauplatz des Grauens: Krankenpfleger Niels Högel spielt mit dem Leben seiner Patient:innen. Zwischen 1999 und 2005 verabreicht er ihnen heimlich lebensgefährliche Medikamente, um sich anschließend als Held bei der Reanimation aufzuspielen. Högel gesteht, den Adrenalinkick in den dramatischen Situationen gesucht zu haben. 87 Morde werden ihm nachgewiesen, doch die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. 2019 folgt das Urteil: Lebenslange Haft.

