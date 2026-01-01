Zorn: Stalking - Wenn das Patriarchat tötetJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Zorn: Stalking - Wenn das Patriarchat tötet
30 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Hannover, 2010: Die junge Flugbegleiterin Sophie N. wird ermordet. Am nächsten Morgen stellt sich ein Mann. Zweieinhalb Jahre lang stalkte und terrorisierte Patrick S. Sophie. Trotz mehrfacher Anzeigen gegen Unbekannt blieb seine Identität verborgen. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Ferienjob in einem Modegeschäft. Patrick S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, das Gericht erkennt die besondere Schwere der Schuld. Hätte dieser Mord verhindert werden können?
