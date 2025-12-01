Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 01.12.2025
5 Min.Folge vom 01.12.2025

Die Baby-Erbs-Rexe Minzi, Wasabi und Split haben wieder einmal großen Hunger. Split findet eine Spur, die zu einem Chilipoden-Bau führt. Im Gegensatz zum Trikarrotops-Mädchen Ginger lieben die drei kleinen Saurier-Babys den scharfen Chiligeschmack. Doch als zwei fiese Bananaraptoren Jagd auf ihre Freundin machen, wird es richtig gefährlich. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

