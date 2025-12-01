Vegesaurier: FlugübungenJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 1
Folge 24: Vegesaurier: Flugübungen
5 Min.Folge vom 01.12.2025
Das Trikarrotops-Mädchen Ginger und die Baby-Erbs-Rexe Minzi, Wasabi und Split lernen einen kleinen Pakchoidactylus kennen. Dieser ist sehr traurig, weil er seine Mutter nicht findet und noch nicht allein zum Nest zurückfliegen kann. Also versuchen Ginger und ihre Freunde, ihm das Fliegen beizubringen. Aber dieses Vorhaben erweist sich als gar nicht so einfach! Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
