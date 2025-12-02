Vegesaurier: Keine Angst!Jetzt kostenlos streamen
5 Min.Folge vom 02.12.2025
Die Brokkolisaurier gehören zu den allergrößten Vegesauriern der späten Knusperzeit, doch sind äußerst harmlos und erlauben den Erbs-Rex-Babys, auf ihnen zu spielen und sogar etwas an ihnen herumzuknabbern. Split hat allerdings etwas Angst vor den riesigen Echsen. Doch dann lernt er einen jungen Brokkolisaurier kennen und freundet sich mit ihm an. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
