Vegesaurier Staffel 1
Folge 27: Vegesaurier: Schlaflos
5 Min.Folge vom 03.12.2025
Als die befreundeten Vegesaurier schlafen gehen, bekommt Ginger kein Auge zu. Denn die Erbs-Rex-Babys Minzi, Wasabi und Split schnarchen und fallen ständig aus ihrem Bettchen. Dann geraten die Jungsaurier auch noch in Gefahr, als sie ausgerechnet durch eine Gruppe „Gurkodile“ schlafwandeln. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vegesaurier Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0