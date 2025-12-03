Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vegesaurier Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 03.12.2025
5 Min.Folge vom 03.12.2025

Als die befreundeten Vegesaurier schlafen gehen, bekommt Ginger kein Auge zu. Denn die Erbs-Rex-Babys Minzi, Wasabi und Split schnarchen und fallen ständig aus ihrem Bettchen. Dann geraten die Jungsaurier auch noch in Gefahr, als sie ausgerechnet durch eine Gruppe „Gurkodile“ schlafwandeln. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

