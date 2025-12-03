Vegesaurier Staffel 1
Folge 28: Vegesaurier: Im Nest
5 Min.Folge vom 03.12.2025
Gingers größter Wunsch wäre es, fliegen zu können. Obwohl sie gar keine Flügel hat, unternimmt das Trikarrotops-Mädchen dennoch unzählige Flugversuche, wobei sie von den Erbs-Rex-Babys immer ausgelacht wird. Als Minzi schließlich selbst probiert zu fliegen, gerät er dummerweise in ein Pakchoidactylus-Nest und damit in große Gefahr. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vegesaurier Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0