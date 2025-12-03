Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vegesaurier Staffel 1

Vegesaurier: Im Nest

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 03.12.2025
Vegesaurier: Im Nest

Vegesaurier Staffel 1

Folge 28: Vegesaurier: Im Nest

5 Min.Folge vom 03.12.2025

Gingers größter Wunsch wäre es, fliegen zu können. Obwohl sie gar keine Flügel hat, unternimmt das Trikarrotops-Mädchen dennoch unzählige Flugversuche, wobei sie von den Erbs-Rex-Babys immer ausgelacht wird. Als Minzi schließlich selbst probiert zu fliegen, gerät er dummerweise in ein Pakchoidactylus-Nest und damit in große Gefahr. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

