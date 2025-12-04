Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vegesaurier Staffel 1

Vegesaurier: Mama Erbse

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 04.12.2025
Vegesaurier: Mama Erbse

Vegesaurier: Mama ErbseJetzt kostenlos streamen

Vegesaurier Staffel 1

Folge 29: Vegesaurier: Mama Erbse

5 Min.Folge vom 04.12.2025

Da sich Ginger gut mit Heilkräutern auskennt, will sie der verletzten Mutter der Erbs-Rex-Babys helfen. Doch die will das Trikarrotops-Mädchen loswerden, da der Beschützerinstinkt der Erbs-Rex-Mama für ihre drei Babys einsetzt. Als sich Ginger zurückzieht, gerät sie in nächste Schlamassel. Das Vegesaurier-Mädchen bleibt in einer Felsspalte stecken und wird von einer ganzen Gruppe bösartiger Erbs-Rexe bedroht. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vegesaurier Staffel 1
ORF Kids
Vegesaurier Staffel 1

Vegesaurier Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen