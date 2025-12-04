Vegesaurier: Mama ErbseJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 1
Folge 29: Vegesaurier: Mama Erbse
5 Min.Folge vom 04.12.2025
Da sich Ginger gut mit Heilkräutern auskennt, will sie der verletzten Mutter der Erbs-Rex-Babys helfen. Doch die will das Trikarrotops-Mädchen loswerden, da der Beschützerinstinkt der Erbs-Rex-Mama für ihre drei Babys einsetzt. Als sich Ginger zurückzieht, gerät sie in nächste Schlamassel. Das Vegesaurier-Mädchen bleibt in einer Felsspalte stecken und wird von einer ganzen Gruppe bösartiger Erbs-Rexe bedroht. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vegesaurier Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0