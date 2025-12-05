Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vegesaurier Staffel 1

ORF Kids Staffel 1 Folge 32 vom 05.12.2025
5 Min. Folge vom 05.12.2025

Die Erbs-Rex-Babys und Ginger geraten beim Spielen in große Schwierigkeiten. Die vier machen sich einen Spaß daraus, auf andere Tiere zu springen und versuchen, dabei nicht den Boden zu berühren. Ausgiebig hüpfen sie zwischen Erdbeersauriern und Kokosnussodons hin und her, bis es den riesigen Kreaturen schließlich zu bunt wird. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA

ORF Kids
