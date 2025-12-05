Vegesaurier: Erbs-Rex-FlipperJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 1
Folge 32: Vegesaurier: Erbs-Rex-Flipper
5 Min.Folge vom 05.12.2025
Die Erbs-Rex-Babys und Ginger geraten beim Spielen in große Schwierigkeiten. Die vier machen sich einen Spaß daraus, auf andere Tiere zu springen und versuchen, dabei nicht den Boden zu berühren. Ausgiebig hüpfen sie zwischen Erdbeersauriern und Kokosnussodons hin und her, bis es den riesigen Kreaturen schließlich zu bunt wird. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
