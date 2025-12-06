Vegesaurier Staffel 1
Folge 34: Vegesaurier: Verlaufen
5 Min.Folge vom 06.12.2025
Ginger und die drei Erbs-Rex-Babys folgen einer Gruppe anderer Vegesaurier zu den Fruchtstauden, um sich an den leckeren Früchten der Honigschlürfe zu bedienen. Später wissen sie allerdings leider nicht mehr, auf welchem Weg sie in ihre Heimat zurückkehren können. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
