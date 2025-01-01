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Schicksalsschläge

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 18vom 01.01.2025
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Folge 18: Schicksalsschläge

46 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Alberto verlässt überraschend Madrid, um Ana den Weg für ihre Karriere zu ebnen. Doch die Zukunft der "Galerías" steht auf dem Spiel: Enzo Cafiero hat das Modehaus übernommen, und Ana muss sich zwischen beruflichen Chancen und der Liebe entscheiden. Kann Ana Alberto noch einholen und ihre Beziehung retten, ohne ihren Traum als Designerin aufzugeben? Währenddessen ringt Mateo mit der plötzlichen Verantwortung für das Unternehmen.

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