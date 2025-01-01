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Traurige Gewissheit

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 20vom 01.01.2025
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Folge 20: Traurige Gewissheit

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Ana klammert sich verzweifelt an die Hoffnung, dass Alberto den Flug verpasst haben könnte, während Sara in Kuba nach Überlebenden sucht. Unterdessen sieht Bárbara die Tragödie als Chance, um Cristinas Ruf als trauernde Witwe wiederherzustellen. In der Zwischenzeit bekommt Rita eine erschütternde medizinische Diagnose und Patricia wird von Schuldgefühlen geplagt - hatte sie ihrem Bruder doch den Tod gewünscht?

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