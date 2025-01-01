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Velvet

Capulet und Montague

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 22vom 01.01.2025
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Folge 22: Capulet und Montague

45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Ana steht vor einer lebensverändernden Entscheidung, die nicht nur ihre Zukunft, sondern auch die des Modehauses beeinflussen könnte. Unterdessen entbrennt ein Machtkampf um die Führung der "Galerías Velvet". Enrique, Mateo und Raúl de la Riva ringen um die Gunst des neuen Eigentümers Enzo Cafiero. Doch Cafiero hat eigene Pläne, die alle überraschen könnten.

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