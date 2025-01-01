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Tiefer Fall

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 24vom 01.01.2025
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Folge 24: Tiefer Fall

46 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Die Rivalität zwischen Ana und Cristina erreicht ihren Höhepunkt. Gleichzeitig setzt der neue Manager Marco Cafiero drastische Änderungen durch: Mitarbeiter werden versetzt und Abteilungen umstrukturiert. Lucía muss die Schneiderei verlassen, während Patricia und Enrique um ihren Einfluss bangen.

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